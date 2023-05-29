Человек упал на пути на станции метро «Пролетарская» в Петербурге

Человек упал на пути на станции метро «Пролетарская». Фото: vk.com/spb_today

Во второй половине дня, 29 мая, на одной из станций метрополитена Петербурга едва не произошла трагедия. Неосторожный местный житель оказался на рельсах подземки. Доставать его ринулись и очевидцы, и сами работники «Пролетарской». Фото и видео с места происшествия появились в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Надо делать закрытые станции во всем городе. Чтобы не было вообще возможности попасть на пути, – прокомментировала одна из пользовательниц.

Причины, по которым мужчина оказался за пределами ограждающей желтой линии, пока что неизвестны. Но, со слов очевидцев, у местного жжителя случился сердечный приступ. После того, как он оказался на рельсах, общими усилиями удалось оперативно предупредить машиниста и остановить приближающийся поезд прямо перед самым началом остановки. По неуточненным данным, упавший жив.