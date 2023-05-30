Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с легковушкой на Феодосийской улице в Петербурге

Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с легковушкой. Фото: vk.com/spb_today

Начало мотосезона давно прошло, но мотоциклисты практически ежедневно попадают в серьезные ДТП. Так, жесткое столкновения с участием железного коня и легковой «Мазды» произошло на Феодосийской улице в Петербурге. Из-за него водителю двухколесного транспорта потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти.

– Правоохранителями проводится проверка. Полиция сейчас устанавливает детали происшествия, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили сотрудники ГУ МВД, ДТП произошло 29 мая около шести часов вечера. Находившийся за рулем «Мазды» 73-летний водитель, поворачивая налево, не уступил мотоциклисту дорогу. Хотя преимущество на проезжей части было у последнего. Из-за этого, 43-летний мужчина оказался под колесами автомобиля. Очевидцы для пострадавшего вызвали скорую, которая и госпитализировала пострадавшего в одну из больниц Петербурга.