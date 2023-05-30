500 патронов времен Великой Отечественной войны нашли в Ленобласти

Два ящика 80-летних патронов нашли в Ленобласти. Фото: t.me/rosgvard78

Рекордное множество боеприпасов обнаружили жители Ленобласти в эти выходные. Всего 507 «приветов» из прошлого отправили на специальные полигоны, где их и уничтожили специалисты-взрывотехники. Среди найденных предметов оказался 150-ти миллиметровый снаряд и два ящика патронов времен Великой Отечественной войны. По примерным подсчетам, их в там оказалось около 500 штук. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга и Ленобласти.

– В Ломоносовском районе на территории коттеджного поселка «Ингрия» нашли два артиллерийских снаряда калибра в 88 миллиметров, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, боеприпасы находили практически по всей территории региона: в Старопетергофском канале, садоводческом товариществе «Новое Заостровье», Красносельском районе, Шушарах и Выборге. Конечно же, для их уничтожения привлекли группу разминирования ОМОН Росгвардии.

Ранее spb.kp.ru писала, что 17 снарядов возрастом около 80 лет уничтожили росгвардейцы Петербурга.