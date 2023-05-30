Петербуржцы повалили дерево и оборвали провод от света на Таллинском шоссе

Неумелые дровосеки повалили дерево и оборвали провод от света на Таллинском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Вечер одного из последних майских дней у домовладельцев на Таллинском шоссе не задался. Сначала местные жители возомнили себя дровосеками и решили спилить дерево. Но что-то пошло не так. Растение упало на находящийся неподалеку мемориал и по случайности зацепило провод от света. Об этом сообщил сосед древорубов в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети ВКонтакте.

– На Таллинском шоссе около 81 дома поработали какие-то варвары, – подписал пост мужчина.

Пользователи Интернета, конечно, отметили, что дереву давно пора было на покой – изнутри ствол полностью высох. Но на главных героев истории все же обозлились. Потому что, как выяснилось, дерево накренилось в неожиданную для импровизированной бригады сторону. А приземлилось на мемориал в честь обороны района Старо-Паново. Кстати, о том удалось спасти светоснабжение в домах пока неизвестно.