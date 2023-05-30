Без вести пропавшего 73-летнего пенсионера ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге несколько дней назад пропал пожилой мужчина. Волонтеры «ЛизыАлерт» сообщили, что пенсионер ушел из дома 28 мая и его местоположение по-прежнему неизвестно. Информация об этом появилась в официальном сообществе поисково-спасательного отряда в социальной сети ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Требуется помощь добровольцев, – обратились к неравнодушным спасатели.

По Сети уже разлетелись ориентировки на пропавшего. Как сообщили родственники, у мужчины возможна потеря памяти, а также ориентации в пространстве. Среди отличительных примет пенсионера волонтеры указали высокий рост – около 175 сантиметров, нормальное телосложение, серо-голубые глаза и короткие седые волосы. В день пропажи на нем была черная куртка, бежевая футболка, черные джинсы и бежевые сандали. Всю известную информацию о пропавшем можно сообщить инфоргу Дарье по телефону 8 952 373 23 25.