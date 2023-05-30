Экс-главбуха Дворца культуры приговорили к четырем годам условно за кражу 13 млн рублей в Ленобласти

Экс-главбуха приговорили к четырем годам условно за кражу 13 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшего главного бухгалтера Дворца культуры в Ленобласти приговорили к четырем годам условно. Как оказалось, женщина за пять лет украла более 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

– Экс-работницу учреждения обвинили в крупном мошенничестве, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, осужденная злоупотребляла доверием и активно использовала свое служебное положение, чтобы получить кругленькую сумму. С 2016 года по июнь 2021 года женщина изготавливала и предоставляла фальшивые платежные поручения. Так она и похищала с банковского счета учреждения деньги. Свою вину задержанная полностью признала, а в содеянном раскаялась.

Как пояснили в пресс-службе, суд обратил внимание на то, что следствию осужденная активно содействовала. Кроме того, смогла даже частично возместить ущерб Дворцу культуры.