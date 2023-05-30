Порывистый ветер и до плюс 15 будет в Петербурге 30 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конец мая в Санкт-Петербурге выдался холодным. Который день стоит пасмурная погода с дождями и северным ветром. Во вторник, 30 мая 2023 года, в Северной столице прогноз не лучше. Днем температура воздуха не поднимется выше плюс 15 градусов, будет холодно и ветрено. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием тыловой части циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, что вместе с порывистым северным ветром ограничит дневной прогрев, - сообщил синоптик.

В Петербурге дневные температуры будут в пределах плюс 13-15 градусов, по Ленинградской области от 12 до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порой очень порывистый.

В среду кратковременные дожди и на пару градусов теплее.