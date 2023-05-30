Станцию метро "Выборгская" в Петербурге закрыли на вход утром 30 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге утром 30 мая 2023 года снова закрыли на вход станцию метро "Выборгская". Это связано с ремонтом эскалатора в вестибюле. Пассажиров просят пользоваться соседними станциями метрополитена. Об этом рассказали в пресс-службе городской подземки.

- В 08:45 станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Лесная", "Площадь Ленина", - сообщили в пресс-службе метро.

Пассажирам рекомендуют добираться до других станций метро «Лесная», «Площадь Ленина» и «Петроградская» с помощью автобусов №86, 267, 251 и 230, а также трамваев 20, 61 и 230.

Напомним, что станцию закрывают по утрам всего на несколько минут. Как правило, к 9 часам утра она снова работает в полном режиме.