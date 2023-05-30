«Теплосеть» проведет гидравлические испытания в двух районах Петербурга 30 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге начался период подготовки города к новому отопительному сезону. Во вторник, 30 мая 2023 года, компания "Теплосеть" проведет гидравлические испытания в двух районах города. Они затронут Кировский и Красносельский районы. Об этом местных жителей предупредили в пресс-службе компании.

- Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе.

Так, во вторник испытания пройдут по улицам: Автомобильная, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Подводника Кузьмина, Козлова, проспекты Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения и Трамвайный.

Напомним, что приближаться к местам разлива и вытекания воды опасно.