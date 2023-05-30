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НовостиПроисшествия30 мая 2023 7:13

Годовалый малыш из Гатчины выжил после падения с седьмого этажа

Папу мальчика задержали и поместили в камеру
Анастасия НУРАДИЛОВА
Малыша отвезли в реанимацию.

Малыша отвезли в реанимацию.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Годовалый малыш попал в реанимацию после падения с 20-метровой высоты. Мальчик 29 мая выпал из окна седьмого этажа дома на улице Хохлова в Гатчине. 22-летняя мама ребенка отвлеклась и не усмотрела за малышом. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Известно, что семья приехала в Петербург из Таджикистана, - рассказал источник.

Годовалого ребенка доставили в Гатчинскую больницу и поместили в реанимацию с сочетанными травмами. Врачи оценили состояние малыша как тяжелое.

Позже стало известно, что у семьи была временная регистрация, но ее срок уже истек. Поэтому 22-летнего отца ребенка задержали за нарушение правил регистрации и неуплату штрафа. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.