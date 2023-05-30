Движение ограничат на КАД Петербурга с 4 июня

На внешнем кольце КАД между развязками с проспектами Культуры и Энгельса перекроют одну полосу движения Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга вскоре перекроют движение. С 4 июня 2023 года на участке между развязками с проспектами Культуры и Энгельса перекроют одну полосу движения для того, чтобы провести работы по ликвидации колейности. Поэтому на трассе вновь ожидаются пробки. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 4 по 10 июня будет перекрыта для движения автомобильного транспорта первая полоса, - сообщили дорожники.

По двум другим свободным полосам на этом участке установят ограничение режима до 50 километров в час. Все работы будут проходить в круглосуточном режиме и в две смены, чтобы как можно быстрее их завершить. О всех перекрытиях будет сообщаться с помощью специальных знаков на трассе.