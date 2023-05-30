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НовостиОбщество30 мая 2023 7:56

Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге 31 мая из-за сильного ветра

Скорость порывов достигнет 15 метров в секунду
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге ожидается сильный ветер.

В Петербурге ожидается сильный ветер.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Из-за этого в городе объявлен желтый уровень опасности. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 9 часов до 21 часа 31 мая на территории Санкт Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду, - говорится в сообщении ведомства.

В Смольном объяснили, что желтый уровень опасности означает потенциально опасную погоду. Водителей попросили быть осторожными, а по возможности вообще отказаться от своих автомобилей в пользу общественного транспорта из-за высокого риска дорожно-транспортных происшествий. Пешеходам тоже рекомендовали быть внимательными.