Учителя издевались над детьми в мусульманской школе Петербурга, работающей без лицензии

Подозреваемых поместили в СИЗО. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти совместно с полицейскими провели проверку в религиозной частной школе, преподавателей которых обвиняют в издевательствах над детьми. Специалисты выяснили, что у организации нет лицензии на работу в сфере образования.

- Обучение проходило по системе «полного пансиона», с постоянным проживанием детей, в основном из семей мигрантов из стран СНГ. Они изучали нормы и каноны ислама в доктрине Турецкой Республики, - рассказали в региональном ведомстве.

Учителей образовательного учреждения привлекли к административной ответственности за незаконную миссионерскую деятельность. Также на них возбудили уголовное дело по статье об истязании детей. Подозреваемых арестовали и на два месяца поместили в изолятор временного содержания.

Изначально их собирались выдворить за пределы страны, но из-за уголовного преследования оставили в СИЗО. Известно, что задержанные выступали за создание единого исламского государства «Велики Туран».