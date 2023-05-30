Делегация Алжира примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 2023

Встреча советника Президента РФ Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжирской Народной Демократической Республики в РФ Смаилом Бенамарой. Фото: forumspb.com

В преддверии Петербургского международного экономического форума, который пройдет в этом году в Петербурге с 14 по 17 июня, советник Президента России Антон Кобякова встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжирской Народной Демократической Республики в РФ Смаилом Бенамарой. Основными темами обсуждения стало укрепление сотрудничества между нашими странами не только в области культуры, но и образования. Также поднимались вопросы расширения российско-алжирского взаимодействия в торгово-экономической сфере и участие Алжира в крупных международных проектах, в том числе - ПМЭФ 2023.

- Алжирская Народная Демократическая Республика – наш надежный и проверенный партнер. Уверен, что предстоящее участие делегации Алжира в ПМЭФ позволит еще больше укрепить российско-алжирское сотрудничество во всех отраслях, - отметил Антон Кобяков.

- Для нас важно, что российская сторона также придает большое значение участию нашей делегации в Форуме и готовы работать над дальнейшим развитием отношений России и Алжира. Мы со своей стороны приложим все усилия для акселерации взаимовыгодных проектов, – ответил Бенамара.