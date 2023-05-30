Пенсионера МВД отправили под суд за заказное убийство в Петербурге в 1995 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пол суд отправили мужчину, совершившего убийство по заказу пенсионера МВД. Это произошло еще в ноябре 1995 года. На данный момент исполнитель убийства находится под стражей, а заказчик в международном розыске. Об этом 30 мая 2023 года рассказали в Следственном комитете Петербурга.

- По версии следствия пенсионер МВД, находящийся в международном розыске, заочно обвиняемый в совершении ряда убийств, в отношении которого cудом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, испытывая личные неприязненные отношения к мужчине, состоявшему вместе с ним в одной преступной группировке, решил совершить его убийство. В этих целях приискал за денежное вознаграждение Михайлова и другого мужчину, - рассказали в комитете.

25 ноября 1995 года исполнитель, находясь у дома по Звездной улице, два раза выстрелил в голову жертве, после чего он и его соучастник скрылись.

На данный момент собрана достаточная база. Дело направлено в суд.