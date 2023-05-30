Каршеринг сбил лося в Калининском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Калининском районе автомобиль сбил лося. Это произошло рано утром 30 мая 2023 года. Откуда животное оказалось в черте города, на данный момент неизвестно. На помощь сохатому приехали службы. Об этом рассказали в комитете по природопользованию и охране окружающей среды.

- Животное было напугано и дезориентировано. По сигналу в дежурную службу Комитета по природопользованию на место отправились специалисты. Животное осмотрел ветеринар, далее лося доставят в Центр диких животных «Велес», - рассказали в комитете.

Сейчас встреча с лосем может быть наиболее частой, так как у животных продолжается весенний гон. Они выходят на территории городских застроек и часто пересекают автомобильные дороги. Поэтому автомобилистам надо быть наиболее внимательными на дорогах, особенно в утреннее и вечернее время.