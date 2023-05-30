Количество исков к судебным приставам Петербурга выросло на 38%

Количество исков к судебным приставам Петербурга значительно выросло Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге за последние годы значительно увеличилось количество исков в судебным приставам. Отмечается, что рост очень стремительный. В 2020 году их насчитывалось 407 штук, а уже в 2022 - 564. Это на 38,5 процентов больше. Об этом 30 мая 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- Одна из причин, которая могла повлиять на увеличение споров с приставами, — банкротные моратории 2020 и 2022 годов. Тогда, по утверждению экспертов, возникала масса вопросов в отношении исполнительного производства с точки зрения толкования новых правовых норм, которые потом обобщал даже Верховный суд, - пишет издание.

Отмечается, что в целом количество административных исков в стране в 2021 году выросло на 69 процентов. В 2022 году рост был уже не таким значительным - всего 3,6 процента.