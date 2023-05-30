Петербург вошел в топ лучших городских брендов в мире

Петербург опередил Москву в рейтинге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аналитики международной консалтинговой компании опубликовали рейтинг самых привлекательных городских брендов мира. Санкт-Петербург вошел в топ этого рейтинга. Об этом 30 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

- В топе также Москва. Оба города – единственные представители России. Санкт Петербург с показателем 62,9 балла занял 61 место, а Москва (62,5 балла) разместилась на 63 позиции из 100 возможных, - отметили в ведомстве.

В опросе поучаствовали 15 тысяч человек из 20 стран. Анкетирование провели в апреле этого года.

Опрошенные оценивали города по таким критериям, как известность, туристская привлекательность, комфортность для проживания, условия для удаленной работы и учебы. Респонденты также отмечали уровень дружелюбия и гостеприимства городов, а также оценивали архитектуру.