Более 500 патронов времен Великой Отечественной войны нашли в Ленинградской области

В Ленобласти за два дня нашли 500 патронов времен Великой Отечественной войны
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ленинградской области за минувшие выходные нашли очень большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом 30 мая 2023 года пишет издание "Мойка78".
- Более 500 патронов военного времени были найдены в Ленобласти и отправлены на специальный полигон для уничтожения. При этом в перечень находок попал 150-ти миллиметровый снаряд и два ящика патронов времен Великой Отечественной войны, - пишет издание.
Помимо этого на территории коттеджного поселка «Ингрия» в Ломоносовском районе обнаружили два артиллерийских снаряда калибра в 88 миллиметров. Также различные боеприпасы находили в разных районах Петербурга и области, начиная от Шушар и заканчивая Старопетергофским каналом.
Все снаряды были направлены на полигон для безопасного уничтожения.