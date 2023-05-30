МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 31 мая

В Петербурге прогнозируют сильный ветер. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцев предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 31 мая в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Ранее стало известно, что Смольный объявил желтый уровень погодной опасности из-за ветра в среду. Автолюбителей попросили воздержаться от поездок на своих машинах и пересесть на общественный транспорт, а пешеходам рекомендовали быть осторожными.

Напомним, синоптик Михаил Леус сообщил, что летнее тепло придет в Петербург только в конце июня, а пока в городе будет прохладная погода.