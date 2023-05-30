Станцию метро «Выборгская» в Петербурге будут закрывать по расписанию

«Петербургский метрополитен» принял решение закрывать станцию по четкому расписанию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Станцию метро «Выборгская» закрывают по утрам в разное время каждый день. Пассажирам было неудобно планировать свой маршрут, поэтому «Петербургский метрополитен» принял решение закрывать станцию по четкому расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

- С 20 апреля до 13 июня и с 17 июля по 22 сентября станция метро «Выборгская» в Петербурге будет закрыта на вход с 8:30 до 9:15, - рассказали в ведомстве.

Но петербуржцев предупредили, что время закрытия и открытия вестибюлей все равно может меняться. Эти решения зависят от фактического пассажиропотока.

Напомним, ранее стало известно о строительстве метро до Пулково, которое будет готово после 2030 года. Однако сейчас временно отменили разработку документации.