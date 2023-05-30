Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 11:13

Новые безопасные пешеходные переходы появились в 10 районах Петербурга

Обустройство прошло по 27 адресам
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В 10 районах Петербурга по 27 адресам обустроены безопасные нерегулируемые пешеходные переходы

В 10 районах Петербурга по 27 адресам обустроены безопасные нерегулируемые пешеходные переходы

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в 10 районах города появились новые безопасные пешеходные переходы. На данный момент обустройство прошло на 27 адресах. Это почти половина из запланированных на 2023 года. Об этом 30 мая рассказали в комитете по транспорту.

- Нерегулируемые пешеходные переходы оборудованы необходимыми дорожным знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями. Кроме того, для удобства жителей и гостей Северной столицы занижен бордюрный камень, - пояснили в комитете.

Все работы прошли в Выборгском, Приморском, Красносельском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Петродворцовом, Пушкинском и Центральном районах. В общей сложности в программу вошли 65 адресов. Все работы будут завершены к октябрю текущего года.

В комитете добавили, что всего в Петербурге более 9,7 тысяч пешеходных переходов, из которых 5 тысяч нерегулируемых и вблизи школ находятся 578 штук.