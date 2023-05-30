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НовостиПроисшествия30 мая 2023 12:19

14-летняя девочка из Ленобласти сломала ногу, спасаясь от столкновения с поездом

Школьница вовремя услышала сигналы машиниста и осталась жива
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девочка переходила пути на запрещающий сигнал.

Девочка переходила пути на запрещающий сигнал.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники транспортной полиции в Ленинградской области проводят проверку из-за травмирования 14-летней девочки на железной дороге на станции Любань. Все могло закончиться трагедией, но обошлось лишь переломом голени. О случившемся рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

- 14-летняя девушка переходила через регулируемый пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора. В последний момент она услышала сигналы повышенной громкости, подаваемые машинистом поезда "Москва-Петербург", но успела вовремя отреагировать и отпрыгнула в сторону, - сообщили в ведомстве.

Вихревые потоки затянули девочку в воздушный карман, и она поломала правую голень. Школьницу госпитализировали в больницу, сейчас врачи оказывают ей помощь. Тем временем, сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.