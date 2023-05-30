Все пляжи Курортного района Петербурга благоустроят к 2025 году

До конца 2025 года в Курортном районе благоустроят все пляжи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге до конца 2024 года собираются благоустроить все пляжи Курортного района. Сейчас к летнему сезону подготовлены 14 пляжей. Специалисты займутся облагораживанием Сестрорецкого пляжа, а в 2024 году преступят к обновлению пляжа в Дюнах. Об этом 30 мая 2023 года рассказали в районной администрации.

- В ходе подготовки к лету все 14 пляжей Курортного района были осмотрены районной комиссией, и проверены на предмет наличия и технического состояния пляжной мебели, кабинок для переодевания, малых архитектурных форм, спасательного оборудования, а также проведена оценка санитарного состояния пляжей. Кроме того, на всех пляжах обеспечена подсыпка мелкофракционного песка, - рассказали в администрации.

В этом году для безопасности установили буи, чтобы огородить места для купания детей. В местах, где есть трава прошла обработка от клещей. Также сделана карта, которая показывает глубину акватории Финского залива и озера Разлив на расстоянии до 25 метров от берега.