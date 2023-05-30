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НовостиОбщество30 мая 2023 12:42

Проект восстановления петербургускими специалистами Пальмиры одобрили на конференции

Вскоре начнутся работы по реставрации памятника
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Проект восстановления петербургускими специалистами Пальмиры одобрили на конференции

Проект восстановления петербургускими специалистами Пальмиры одобрили на конференции

Фото: Александр КОЦ

24 и 26 мая 2023 года в Пальмире и Дамаске прошла конференция, на которой обсуждался проект реставрации разрушенной Арки. Проект был создан с помощью специалистов из Санкт-Петербурга, которые и займутся восстановлением памятника. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

- В ходе раскопок были исследованы основания Арки, взорванные детали разобраны, размещены на особой территории и сканированы. Отдельно собраны не подлежащие восстановлению обломки основной кладки, а также поздних деталей и арматуры, применённых при реставрации 1930-х годов, - рассказали в музее.

На конференции были показаны 3D-модели, которые показывают местоположение каждого камня. Также специалисты ознакомились с данными об ущербе, который получала арка во время недавних землетрясений.

Проект был одобрен. Вскоре эрмитажные специалисты приступят к работе.