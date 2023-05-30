Проект восстановления петербургускими специалистами Пальмиры одобрили на конференции Фото: Александр КОЦ

24 и 26 мая 2023 года в Пальмире и Дамаске прошла конференция, на которой обсуждался проект реставрации разрушенной Арки. Проект был создан с помощью специалистов из Санкт-Петербурга, которые и займутся восстановлением памятника. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

- В ходе раскопок были исследованы основания Арки, взорванные детали разобраны, размещены на особой территории и сканированы. Отдельно собраны не подлежащие восстановлению обломки основной кладки, а также поздних деталей и арматуры, применённых при реставрации 1930-х годов, - рассказали в музее.

На конференции были показаны 3D-модели, которые показывают местоположение каждого камня. Также специалисты ознакомились с данными об ущербе, который получала арка во время недавних землетрясений.

Проект был одобрен. Вскоре эрмитажные специалисты приступят к работе.