В отелях Петербурга в пять раз выросли цены на время ПМЭФ-23

В этот раз конкуренцию гостиницам составят апарт-отели. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Цены на петербургские гостиницы увеличились в несколько раз на даты проведения Петербургского международного экономического форума с 14 по 17 июня. Стоимость изменилась в основном на номера категории «четыре звезды» и «пять звезд». Самыми дорогими будут отели недалеко от «Пулково», «Экспофорума» и в Московском районе города. Об этом рассказали в пресс-службе Nikoliers.

- Несмотря на цены, загрузка некоторых гостиниц высокого ценового сегмента в даты ПМЭФ может достигнуть 85–100%, - предполагают эксперты.

В консалтинговой компании рассказали, что стоимость некоторых пятизвездочных гостиниц составляет 70-90 тысяч рублей за ночь в дни проведения форума, тогда как в обычное время номер обойдется в 15-20 тысяч. В среднем же цена на размещение увеличится в три раза.

По словам экспертов, в этот раз конкуренцию гостиницам составят апарт-отели.

- Их чаще всего выбирают менеджеры среднего и высшего звена, а также иностранные резиденты. В то же время апарт-отели могут заинтересовать приезжающие на ПМЭФ группы, - комментирует заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова.