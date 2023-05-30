Петербуржец отсудил 2 млн рублей за уголовное преследование, из-за которого его бросила любимая

Петербуржцу выплатят 2 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Невский районный суд Петербурга рассмотрел иск мужчины на получение компенсации морального вреда. В феврале 2020 года он попал в следственный изолятор из-за подозрений в производстве наркотиков. Но в мае 2022 года его оправдали и признали его право на реабилитацию. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Для истца нахождение в следственном изоляторе было тяжелым испытанием, поэтому он погрузился в депрессию. Период следственных действий выпал на пандемию COVID-19, что вселяло дополнительный страх. Кроме этого, его бросила девушка, - рассказали в ведомстве.

Суд обязал Министерство финансов РФ выплатить мужчине из казны бюджета компенсацию морального вреда – два миллиона рублей. Хотя сам незаконно осужденный петербуржец просил десять миллионов за свои страдания.