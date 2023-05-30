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НовостиОбщество30 мая 2023 14:13

Владимир Путин вручил почетную грамоту главе Федерации дзюдо Петербурга Михаилу Рахлину

Награждение прошло в Кремле
Анастасия НУРАДИЛОВА
Михаил Рахлин является главой сразу двух спортивных организаций. Фото: Общественная палата Петербурга

Михаил Рахлин является главой сразу двух спортивных организаций. Фото: Общественная палата Петербурга

Почетную грамоту президента Российской Федерации получил судья международной категории, председатель Коллегии судей Федерации дзюдо Петербурга Евгений Рахлин. Владимир Путин наградил его лично. Об этом рассказали в пресс-службе Общественной палаты Петербурга.

- Награждение прошло в Кремле. В 2022 году Федерация дзюдо России выступила с инициативой наградить деятелей отечественного дзюдо в честь 50-летия основания организации. В числе претендентов было трое представителей из Петербурга, - сообщили в ведомстве.

Член Общественной палаты Михаил Рахлин является главой сразу двух спортивных организаций – Федерация дзюдо Петербурга и «Клуб Дзюдо Турбостроитель». Кроме этого, он также Заслуженный работник физической культуры России, участвовал в Олимпийских играх в Токио.