Автомобиль с крупной партией наркотиков нашли полицейские в Ленобласти

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции Тосненского района Ленобласти поймали наркокурьеров с крупной партией запрещенных веществ. При себе у них было почти 533 грамма мефедрона. Об этом сообщает Online47.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Инцидент случился 29 мая. В 17:45 на автодороге между поселками Строение и Лисино-Корпус сотрудники правопорядка заметили автомобиль «Форд-Фокус», который ехал, виляя из стороны в сторону, - пишет издание.

Автомобиль остановили для проверки. Полицейские нашли в нем полиэтиленовый сверток с порошком. То, что это действительно наркотическое вещество, подтвердила экспертиза.

Двух жителей Ивановской области задержали, составили на них административные протоколы. Сейчас специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.