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НовостиОбщество30 мая 2023 15:02

Школьники из Мариуполя приедут в лагерь Петербурга на отдых

Их будут встречать 4 июня
Анастасия НУРАДИЛОВА
Школьники проведут каникулы в оздоровительном комплексе.

Школьники проведут каникулы в оздоровительном комплексе.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На этой неделе в Северную столицу на отдых приедут школьники из Мариуполя. Петербург не в первый раз встречает детей на летних каникулах. Встречать ребят в Северной столице будут в воскресенье, 4 июня. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по образованию.

- Школьники проведут каникулы в оздоровительном комплексе «Дружных» в поселке Молодежное. В этом году в каждую лагерную смену в Петербург приедут почти 400 школьников, - пишет издание.

Известно также, что для детей в городе подготовят насыщенную развлекательную и культурную программы.

В прошлом году дети из Мариуполя отдыхали в этом же лагере. Тогда они увидели праздник «Алые паруса». Также школьники прошли лечение при необходимости.