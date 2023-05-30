Школьники из Мариуполя приедут в лагерь Петербурга на отдых

Школьники проведут каникулы в оздоровительном комплексе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На этой неделе в Северную столицу на отдых приедут школьники из Мариуполя. Петербург не в первый раз встречает детей на летних каникулах. Встречать ребят в Северной столице будут в воскресенье, 4 июня. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по образованию.

- Школьники проведут каникулы в оздоровительном комплексе «Дружных» в поселке Молодежное. В этом году в каждую лагерную смену в Петербург приедут почти 400 школьников, - пишет издание.

Известно также, что для детей в городе подготовят насыщенную развлекательную и культурную программы.

В прошлом году дети из Мариуполя отдыхали в этом же лагере. Тогда они увидели праздник «Алые паруса». Также школьники прошли лечение при необходимости.