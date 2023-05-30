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НовостиПроисшествия30 мая 2023 15:22

Без вести пропавшего 17-летнего подростка ищут в Карелии пятый день подряд

Парень пропал 26 мая
Анастасия НУРАДИЛОВА
Парень был одет в черную толстовку с желтой надписью. Фото: "Лиза Алерт"

Парень был одет в черную толстовку с желтой надписью. Фото: "Лиза Алерт"

В Карелии пропал 17-летний подросток. Его ищут в Петрозаводске уже пятый день, с 26 мая. Но пока безрезультатно. Ориентировка с фотографией мальчика появилась на официальных ресурсах поискового отряд «Лиза Алерт».

- Известно, что рост подростка 2006 года рождения составляет 175 сантиметров. Он худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и серо-зелеными глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Сообщается, что в день исчезновения парень был одет в черную толстовку с желтой надписью на спине, темные джинсы, черные кроссовки. Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут в распространении ориентировок и, в случае необходимости, смогут отправиться на поиски подростка.