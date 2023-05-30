Александр Беглов обсудил с военными безопасность на городских мероприятиях

Безопасность на городских мероприятиях обсудили в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заседание Оперативного штаба Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента России, прошло в городе. В нем приняли участие председатель ЗакСа Александр Бельский, сотрудники силовых ведомств, руководители ЗВО, представители исполнительных органов власти.

- Участники обсудили, как в городе будут обеспечивать безопасность, в том числе во время городских мероприятий, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул особую значимость координации работы всех ведомств и служб, в том числе Западного военного округа. Напомним, с октября прошлого года в Северной столице действует уровень базовой готовности.

Также с начала мая в городе запрещено запускать беспилотные летательные аппараты. Для контроля нарушителей в Петербурге появилось специальное подразделение полиции, сотрудники которого будут сбивать запрещенные дроны.