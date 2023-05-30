Клинические испытания препарата от гемофилии стоимостью 1 млрд рублей пройдут в Петербурге

Петербургская компания потратила более миллиарда рублей на разработку лекарства. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уникальный препарат для лечения гемофилии создала биотехнологическая международная компания. Всего на изготовление лекарства потратили более одного миллиарда рублей инвестиций. А накануне Минздрав России разрешил провести клинические исследования нового средства генной терапии. Об этом сообщает РБК Петербург со ссылкой на компанию–разработчика «Биокад».

– Препарат нужно будет вводить как минимум раз в несколько лет, – цитирует издание представителя организации.

Как оказалось, проверять изобретение будут сразу в 11 городах России, в числе которых две столицы: Москва и Петербург. Фокус-группой станут, как сообщили в компании, до 15 пациентов-мужчин в возрасте от 18 лет с подтвержденным заболеванием. Кстати, доклинические исследования на мышах уже показали положительные результаты свертываемости крови.

Ранее spb.kp.ru писала, что ученые из Петербурга разработали препарат для лечения тромбоза легких.