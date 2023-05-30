Производство электроники откроется на заводе «Авангард» в июне 2023 года

Производство электроники откроется на заводе «Авангард». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На петербургском заводе «Авангард» планируют наладить производство электроники. Выпускать планируют самые разные устройства: видеокамеры, роутеры, целый ряд другого оборудования». Об этом президент российского провайдера Михаил Осеевский рассказал в интервью «Ведомостям».

– Планируем открыть конвейеры в середине июня 2023 года, – уточнил глава «Ростелекома» в беседе с журналистами издания.

Он также подчеркнул, что компания собирается максимально использовать отечественные компоненты при сборке устройств. К слову, глава компании не уточнил, под каким именно брендом будет производиться техника.

Ранее spb.kp.ru писала, что фармкомпания Solopharm инвестировала целых два миллиарда рублей в производство лекарств и БАДов в Петербурге. Кстати, новые мощности рассчитаны на выпуск десятков миллионов штук препаратов в год.