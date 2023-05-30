11 млрд рублей льготных кредитов получили малые предприятия Ленобласти к маю 2023 года

11 млрд рублей льготных кредитов получили малые предприятия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 11 миллиардов рублей льготных займов получил микробизнес и малые предприятия в Ленинградской области. Кредиты с облегченными условиями поступали в основном на счета компании из обрабатывающей отрасли: производителей пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, химии. Кроме того, средства получили сельскохозяйственная отрасль, оптовая и розничная торговля, а также сфера транспортировки и хранения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Подобные меры простимулируют развитие приоритетных отраслей, ориентированных на обеспечение растущего внутреннего спроса, – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Глава комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай напомнила, что в регионе предприятия могут получить средства в Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти – на площадке центра «Мой бизнес». Специалисты Фонда проконсультируют по всем льготным федеральным и региональным программам и подберут оптимальную, в соответствии с запросом бизнеса.