Мотоциклист пострадал в ДТП с двумя автомобилями на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Вторая половина солнечного дня, 30 мая, не обошлась без еще одного пострадавшего мотоциклиста. Как сообщили очевидцы, водителя двухколесного коня зажали в тиски две машины. ДТП случилось на 60-м километре внешнего кольца КАД из-за того, что оба автомобилиста начали резко тормозить. Фото с места происшествия появилось в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Это уже как минимум пятый за сегодня. Надеюсь, что последний, – прокомментировала опубликованный пост одна из пользовательниц социальной сети.

По словам очевидцев, авария произошла неподалеку от съезда на Софийскую улицу. Когда дистанция между автомобилями сократилась, мотоциклист на BMW f800r не смог пролезть между ними, хоть и пытался уйти от столкновения. Пилот жив, но, как выяснилось, получил множество ушибов. Кроме того, он серьезно травмировал запястье. А вот сам транспорт восстановлению вообще не подлежит.