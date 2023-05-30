Без вести пропавшего 51-летнего мужчину уже неделю ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры «ЛизыАлерт» вновь отправились на поиски. В этот раз добровольцы разыскивают в Петербурге 51-летнего местного жителя. Как оказалось, мужчина пропал неделю назад, 21 мая, но его местоположение спустя так много времени все еще неизвестно. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда в официальном сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились волонтеры к неравнодушным жителям Северной столицы.

Ориентировка на пропавшего уже разлетелась по социальным сетям. Среди особых примет на ней указан рост около 165 сантиметров, нормальное телосложение, голубого цвета глаза. Как сообщили родственники мужчины, в день пропажи на нем были черная футболка, такого же цвета кроссовки и синие джинсы.

Всю известную информацию о пропавшем можно передать его инфоргу Кристине с позывным «Ракша» по телефону 8 921 446 78 85.