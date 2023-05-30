Движение транспорта по трассе «Кола» перекроют из-за разводки моста в Ленобласти

Движение транспорта по трассе «Кола» перекроют из-за разводки моста. Фото: Олег ЗОЛОТО

Разводку моста через реку Свирь перенесли на вторую половину дня, 31 мая, по просьбе судовладельца. Из-за этого движение автомобилей полностью перекроют на два часа на трассе «Кола». Ранее распахивать крылья переправы планировали 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Составы нескольких судов не успевают подойти к переправе. Из-за этого разводку Лодейнопольского моста перенесли на другой день, – сообщил начальник территориального ситуационного центра компании Илья Пузыревский.

Как оказалось, проплывать корабли под сооружением будут в промежутке с часу до трех часов дня. Напомним, что этот мост предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Организация принесла извинения за временные неудобства на дорогах и попросила водителей из Ленобласти заранее планировать свои маршруты.