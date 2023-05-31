Виновный в убийстве 22-летней давности петербуржец избежал наказания. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куйбышевский суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении местного жителя. Как оказалось, 22 года назад мужчина случайно убил своего коллегу во время внезапной ссоры. А ведомство закрыло дело из-за истечения срока давности преследования. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Мужчина в 2001 году поссорился со своим пьяным коллегой. Как выяснилось, он ударил пострадавшего по голове, рукам, ногам и пояснице не менее 27 раз, – пояснили в пресс-службе.

Из-за многочисленных травм мужчина скончался в больнице. Тогда обвиняемый во время суда заявил о прекращении уголовного дела, так как с момента совершения преступления прошло более 15 лет. Стороны возражений не имели. В ведомстве также обратили внимание, что задержанный не уклонялся от следствия и суда.