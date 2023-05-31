Двух петербуржцев приговорили к двум годам условно за кражу 1,5 миллионов рублей

Двух мужчин приговорили к двум годам условно за кражу 1,5 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольнинский суд Петербурга приговорил двух местных жителей к двух годам условно. Несколько лет назад мужчины познакомились с девушкой, из дома которой вынесли имущества на общую сумму около полутора миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– После знакомства потерпевшая пригласила осужденных к себе домой, – уточнили в пресс-службе ведомств.

Когда девушка отправилась спать, двое мужчин, стараясь не шуметь, стали осматривать квартиру. За ночь они вынесли из квартиры ноутбук, 2,5 тысячи евро, 1,6 тысячи долларов США, 93 тысячи рублей, две пары наручных часов, рюкзак, ювелирные украшения, духи, кроссовки и даже комплект ключей от квартиры. Деньги злоумышленники поделили между собой, а ноутбук и драгоценности оставили в своих домах. После добровольно отдали следователям.

Кстати, пострадавшей они выплатили в качестве компенсации 100 тысяч рублей.