800 тысяч рублей выплатят петербурженке за погибшую в ДТП мать

800 тысяч рублей выплатят жительнице Петербурга за погибшую в ДТП мать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Петербурга взыскал в пользу местной жительницы 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Ранее девушка подала иск в прокуратуру на компанию-перевозчика. Как выяснили следователи, ее мать погибла в ДТП между автобусом и грузовиком два года назад. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Летом 2021 года в Пушкине на перекрестке Автомобильной и Сетевой улиц произошло ДТП между грузовиком «Мерседес ATEGO 1222» и пассажирским автобусом «ПАЗ 320412-05», – уточнили в пресс-службе ведомства.

К слову, водителя фуры посадили 2,5 года условно, а также лишили прав на транспорт на три года. Шофера автобуса же признали невиновным. Как сообщили в пресс-службе, мать истца находилась на переднем пассажирском сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности. От удара ее выбросило на проезжую часть прямо под колеса автобуса, который ее переехал.