Мужчина пострадал в пожаре на проспекте Науки в Петербурга

Мужчина пострадал в пожаре на проспекте Науки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночной мрак на одной из улиц Калининского района озарил яркий свет. Но его источником оказались не внезапно пришедшие белые ночи, а внезапно зажженный огонь. Так, пожар вспыхнул в одном из домов на проспекте Науки. Из-за возгорания в однокомнатной квартире серьезно пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– В отдельной квартире загорелись постельные принадлежности и диван, – уточнили спасатели.

Как оказалось, очевидцы сообщили о пожаре ночью 31 мая. Информация о разрастающемся пламени поступила на пульт пожарных около первого часа ночи. Буквально через полчаса 15 сотрудников МЧС на трех спецмашинах смогли потушить последние языки бушующей стихии. Для пострадавшего местного жителя вызвали скорую, которая и доставила его в одну из больниц Северной столицы.