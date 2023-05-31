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НовостиПроисшествия31 мая 2023 0:24

Мужчина пострадал в загоревшейся сауне на Загородном проспекте в Петербурге

Загорелась баня в одном из домов в Центральном районе
Элеонора КУРЮМОВА
Мужчина пострадал в загоревшейся сауне на Загородном проспекте.

Мужчина пострадал в загоревшейся сауне на Загородном проспекте.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечер у решивших отдохнуть и хорошенько попариться в сауне петербуржцев завершился по-настоящему жарко и даже немного с огоньком. Так, в четырехкомнатной квартире на Загородном проспекте загорелась баня. Из-за пожара пострадал находившийся внутри помещения местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Пламя охватило площадь парной в десять квадратных метров, – уточнили спасатели.

Как выяснилось, о том, что загорелась квартира в Центральном районе, очевидцы сообщили около 1:40. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Но для того, чтобы полностью усмирить стихию, 15 сотрудникам МЧС потребовался почти час. К 2:30 последние огненные языки полностью стухли. А пострадавшего передали фельдшерам бригады скорой помощи. Медики доставили петербуржца в одну из больниц города.