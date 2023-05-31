Тепло вернется в Петербург 31 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В последний день весны в Санкт-Петербург начнет возвращаться тепло. Постепенно температура воздуха поползет вверх, а дожди придут лишь к вечеру 31 мая 2023 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В последний день календарной весны Северная столица будет ощущать влияние тёплого сектора североатлантического циклона, уходящего своим центром на северо-восток Скандинавии. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями и преимущественно сухая погода. Ну а ближе к вечеру кратковременными дождями отметится приближающийся с северо-запада холодный атмосферный фронт, - сообщил синоптик.

Температура воздуха днем составит 17-19 градусов тепла, по Ленинградской области плюс 15-20 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

В четверг кратковременные дожди и возвращение в холод.