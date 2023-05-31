Мужчина пострадал во время пожара в сауне в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина пострадал во время пожара в сауне, которая расположена в частной квартире. Все произошло во втором часу ночи 31 мая 2023 года. На место сразу выехала бригада спасателей. Об этом рассказали в главном управлении МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

- В 1:38 часу ночи поступило сообщение о возгорании в доме 24 по Загородному проспекту в Центральном районе города. В четырехкомнатной отдельной квартире происходило горение в сауне на площади десяти квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

С огнем бороться прибыли сразу три единицы спецтехники и 15 человек личного состава МЧС города. Ликвидировать возгорание удалось в половину третьего ночи.

На пожаре пострадал мужчина, направлен в медицинское учреждение.