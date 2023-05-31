Охранник-пенсионер развращал 12-летнюю девочку в детском центре Петербурга

В полицию обратилась мама школьницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Центральном районе Петербурга задержали 68-летнего охранника центра внешкольной работы. К сотрудникам правоохранительных органов обратились мама 12-летней девочки. По ее словам, школьница подвергалась домогательству. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Подозреваемого пожилого охранника задержал по горячим следам на 10-й Советской улице. Известно, что он уже раньше привлекался к уголовной ответственности. 29 мая его уволили из детского учреждения, за день до обращения матери девочки в полицию, - говорится в сообщении.

На мужчину возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней школьницы. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Скоро подозреваемому выберут меру пресечения.