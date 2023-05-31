Охранника задержали за развращение 12-летней девочки в Петербурге

Пожилой охранник детского учреждения с уголовным прошлым развращал 12-летнюю девочку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пожилой охранник пытался развратить 12-летнюю девочку. Это произошло в Центральном районе города. В полицию обратилась мать девочки, которая и рассказала о произошедшем. Об этом пишет АН "Оперативное прикрытие".

- На охранника накануне заявила в полицию 45-летняя мать девочки. Она сообщила, что 27 мая около 11.10 в центре внешкольной работы охранник этого учреждения по имени Александр попытался совершить действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери, - сообщил источник.

В тот же день полиция задержала подозреваемого по горячим следам у дома 12/29 10-й Советской улице.

Выяснилось, что 68-летний охранник, ранее судимый за развратные действия, был уволен 29 мая за день до обращения матери в полицию. По факту возбуждено уголовное дело.