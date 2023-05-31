Михаил Барышников перешел на должность представителя ЗакСа при правительстве Петербурга. Фото: t.me/DeputatBaryshnikov

Михаил Барышников ушел с должности председателя бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга. Теперь он займет пост представителя Заксобрания при правительстве города. Об этом рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский.

- У Михаила Ивановича серьезный опыт работы на разных уровнях — и в муниципалитете, и в Законодательном Собрании. Кроме того, его кандидатуру поддержал губернатор города Александр Беглов, - отметил Бельский.

Он подчеркнул, что уверен, что Михаил Барышников сможет вывести взаимодействие Смольного и городского парламента на более высокий уровень. При этом он сохранит свой депутатский мандат. А должность председателя бюджетно-финансового комитета ЗакСа займет Денис Четырбок.