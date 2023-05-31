Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
31 мая 2023 9:03

На 30 тысяч рублей оштрафовали бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева за пьяную езду на Bentley

Ранее сообщалось о том, что его лишили водительских прав
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Бывшего чиновника Смольного Сергея Козырева оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду.

Бывшего чиновника Смольного Сергея Козырева оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду.

Фото: Тимур ХАНОВ

Догонялся – бывшего вице-губернатор Петербурга Сергея Козырева не только лишили водительских прав за пьяную езду на люксовом Bentley, но и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Полный список наказания для экс-чиновника spb.kp.ru уточнили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Напомним, в январе 2023 года Козырев подался в бега от сотрудников ГИБДД, а после оказал сопротивление при задержании в своем коттедже, выхватывая документы из рук полицейских. Тогда алкотестер показал, что мужчина был сильно пьян.

- За административное нарушение третьей части статьи 12.27 КоАП РФ Сергея Козырева оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также лишили водительских прав на срок 1 год и 8 месяцев. Мужчине дали 10 суток на обжалование решение суда, - уточнили spb.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что сам Козырев и его родственники никак не комментировали громкий инцидент, они закрылись от СМИ. Это не первый скандал с участием чиновника – раньше он вызвал гнев у Владимира Путина из-за огромных тарифов на ЖКХ в 78 регионе, из-за чего вынужденно написал заявление об увольнении из Смольного.