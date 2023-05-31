На 30 тысяч рублей оштрафовали бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева за пьяную езду на Bentley

Бывшего чиновника Смольного Сергея Козырева оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду. Фото: Тимур ХАНОВ

Догонялся – бывшего вице-губернатор Петербурга Сергея Козырева не только лишили водительских прав за пьяную езду на люксовом Bentley, но и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Полный список наказания для экс-чиновника spb.kp.ru уточнили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Напомним, в январе 2023 года Козырев подался в бега от сотрудников ГИБДД, а после оказал сопротивление при задержании в своем коттедже, выхватывая документы из рук полицейских. Тогда алкотестер показал, что мужчина был сильно пьян.

- За административное нарушение третьей части статьи 12.27 КоАП РФ Сергея Козырева оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также лишили водительских прав на срок 1 год и 8 месяцев. Мужчине дали 10 суток на обжалование решение суда, - уточнили spb.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что сам Козырев и его родственники никак не комментировали громкий инцидент, они закрылись от СМИ. Это не первый скандал с участием чиновника – раньше он вызвал гнев у Владимира Путина из-за огромных тарифов на ЖКХ в 78 регионе, из-за чего вынужденно написал заявление об увольнении из Смольного.