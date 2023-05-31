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НовостиПроисшествия31 мая 2023 9:07

В доме на Дунайском проспекте нашли мертвого мужчину с 421 патроном к самозарядному пистолету

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Степан СТЕПАНОВ
В квартире был изъят советский самозарядный пистолет и патроны.

В квартире был изъят советский самозарядный пистолет и патроны.

Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу

В Петербурге, в одной из квартир на Дунайском проспекте, полицейскими был изъят советский самозарядный пистолет «Тульский Токарев» и патроны к нему. Произошло это при трагических обстоятельствах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу, в полицию Фрунзенского района в 12:02 29 мая поступило сообщение об обнаружении трупа в доме 37/1. Погибшим оказался 67-летний хозяин.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мужчину без внешних признаков насильственной смерти, - отметили в ведомстве. - На табуретке в комнате лежала металлическая коробка с самозарядным пистолетом «Тульский Токарев», 421 патрон разного калибра, составные части и принадлежности к оружию. Изъятое из квартиры было направлено на экспертизу, которая показала, что оружие и боеприпасы изготовлены заводским способом. Они не подвергались переделке и до сих пор пригодны для стрельбы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.